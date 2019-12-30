Россияне пропустили от США две шайбы за шесть секунд

Сборная России проиграла команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата по хоккею в Чехии. Пока у россиян два поражения и одна победа.

Счет в матче был открыт только в конце второго периода — подопечные Владимира Брагина пропустили две шайбы за шесть секунд. У американцев отличились Артур Калиев и Ник Робертсон.

В третьем периоде Калиев оформил дубль. Избежать проигрыша всухую помог защитник Александр Романов, мощно щелкнув из центра зоны. Итоговый счет — 3:1 в пользу США.

Молодежка потерпела второе поражение: в стартовой игре команда уступили Чехии со счетом 3:4. Затем российские хоккеисты разгромили сборную Канады, забросив шесть безответных шайб.

Заключительный матч группового этапа сборная России проведет 31 декабря против Германии. Встреча начнется в 17.00 мск.