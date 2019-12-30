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Россияне пропустили от США две шайбы за шесть секунд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Сборная России проиграла команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата по хоккею в Чехии. Пока у россиян два поражения и одна победа.

Счет в матче был открыт только в конце второго периода — подопечные Владимира Брагина пропустили две шайбы за шесть секунд. У американцев отличились Артур Калиев и Ник Робертсон.

В третьем периоде Калиев оформил дубль. Избежать проигрыша всухую помог защитник Александр Романов, мощно щелкнув из центра зоны. Итоговый счет — 3:1 в пользу США.

Молодежка потерпела второе поражение: в стартовой игре команда уступили Чехии со счетом 3:4. Затем российские хоккеисты разгромили сборную Канады, забросив шесть безответных шайб.

Заключительный матч группового этапа сборная России проведет 31 декабря против Германии. Встреча начнется в 17.00 мск.

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aleks.flow

они бы сами на этот МРОТ попробовали бы прожить....хотя бы пару месяцев...

Удавиков

Молодчинка Фёдор, правда Куинтон много лишнего веса набрал, шибко медленным оказался для перестрелки...

Иркут 69

Смешно звучит предупреждение о "злоупотреблении красной икрой"... 😀Такое ощущение что РИА Новости перепутали...

ANVikulov

ага и жкх ,бенз,налоги,шафы выросли на 8 % и перекрыли рубеж в 2000. Заживещь ты еще и должен останешься

tgenam

ЛИХО Мариинский Спиртовый Комбинат уже не вернешь одни стены