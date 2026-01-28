Смартфоны Samsung получат защиту от подглядываний

Новая линейка флагманских смартфонов Samsung получит защиту от подглядываний под названием Private Display. Она позволит пользователям прятать изображение на экране от любопытных глаз.

Функция защищает информацию на дисплее от нежелательного наблюдения в общественных местах, обеспечивая дополнительный уровень приватности. Например, ее можно активировать, чтобы скрыть ввод паролей или просмотр сообщений, сообщается в блоге производителя.

Сам пользователь будет видеть весь экран, однако для подглядывающего человека он будет темным и нечитаемым. Фактически, речь идет о специальном локальном затемнении выбранного участка дисплея.

Работа функции Private Display Фото: © Ice Universe

«Благодаря множеству настроек видимости вы можете ограничить то, что видят другие, в зависимости от необходимого вам уровня защиты конфиденциальности. Вы также можете защитить определенные элементы интерфейса», — отметили разработчики.

Private Display заработает на One UI 8.5, которая выйдет вместе с Galaxy S26 в 2026 году. При этом пока неясно, будет ли функция доступна на всех смартфонах линейки Galaxy S26.