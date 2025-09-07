Карпин пообещал вывести на матч с Катаром сильнейший состав

Сборная России выйдет на товарищеский матч с катарцами сильнейшим составом, заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Матч сборных России и Катара пройдет в воскресенье, 7 сентября. Игра состоится на стадионе имени Джассема бен Хамада, который вмещает 15 тысяч зрителей. Последний раз команды встречались в сентябре 2023 года, матч завершился со счетом 1:1.

«По ощущениям, Катар стал сильнее. В любом случае, результат будет зависеть от обеих команд», — сказал «Р-Спорт» Карпин.

По его словам, «с командой Катара выйдет самый сильный состав на данный момент».

«Погода за стадионом жаркая, влажность очень большая, но внутри арены комфортно. Прекрасно, что приедут болельщики из России, они всегда радуют», — отметил тренер.