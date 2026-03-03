Роналду сбежал из Саудовской Аравии

НАВЕРХ

Источник:
The Sun
Полузащитник «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду вместе со своей семьей на личном самолете экстренно вылетел из Саудовской Аравии.

Футболист сбежал из страны после начала крупномасштабного конфликта на Ближнем Востоке — США и Израиль атаковали Иран, тот в ответ начал наносить удары ракетами и дронами по базам США в странах региона, пишет The Sun.

Роналду до своего отъезда проживал в Эр-Рияде вместе с невестой Джорджиной Родригес и пятью детьми. В текущем сезоне 41-летний португалец забил 20 мячей в 22 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах.

В феврале Роналду бойкотировал матчи «Аль-Насра» из-за недовольства руководством клуба. Футболист был недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. Позднее он вернулся в состав команды.

