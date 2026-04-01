Российскому футболу ужесточили лимит на легионеров

Источник:
Sibnet.ru
130 0
Новый лимит на футбольных легионеров введен в Российской премьер-лиге, соответствующий регламент утвержден Министерством спорта, сообщил глава ведомства Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

Со следующего сезона 2026/27 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более семи. В текущем сезоне клубы могут иметь в заявке до 13 иностранцев, а выпускать на поле не более восьми.

«Мы приняли решение изменить параметры лимита, чтобы побудить клубы перераспределить свои расходы в пользу детско-юношеского футбола, поиска талантов и подготовки в итоге большего количества элитных игроков среди собственных воспитанников», — написал Дегтярев.

Он уточнил, что в планах ведомства к 2028 году довести лимит до десяти иностранцев в заявке, при этом на поле из них одновременно смогут появиться только пять игроков. Однако окончательное решение пока не принято.

