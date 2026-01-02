НАВЕРХ

Власти Габона распустили сборную по футболу из-за «позорной» игры

Источник:
Sibnet.ru
141 0
Футбольные мячи в воротах
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Власти Габона распустили национальную футбольную команду после провала на Кубке африканских наций.

Команда под руководством Тьерри Муюма проиграла все три матча в группе F: Камеруну (0:1), Мозамбику (2:3) и Кот-д'Ивуару (2:3), хотя в последней игре вела 2:0.

«Учитывая позорное выступление команды на Кубке африканских наций, правительство решило распустить тренерский штаб, приостановить деятельность национальной сборной до дальнейшего уведомления и исключить из состава игроков Бруно Экуэле Манга и Пьера-Эмерика Обамеянга», — приводит The Athletic заявление правительства, зачитанное по национальному телевидению,

Манга — капитан команды, ветеран сборной по количеству проведенных матчей (114), Обамеянг — лучший бомбардир национальной команды (41 гол за 86 матчей). Их исключили пожизненно.

Решение габонского правительства напрямую нарушает устав Международной федерации футбола, который строго запрещает государственное вмешательство в дела национальных ассоциаций. За подобные действия ФИФА традиционно вводит жесткие санкции, включая отстранение сборной и клубов страны от всех международных соревнований.

Сборная Габона занимает 78-ю позицию в рейтинге ФИФА.

Еще по теме
Главного тренера «Зенита» Семака задержали в Германии
Роналду оказался гораздо моложе, чем его цифры в паспорте
Карл III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари
Трагический матч «Спартака»: история массовой гибели болельщиков
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
Картина дня
Сальдо заявил о хакерской атаке на сайт со списками жертв удара ВСУ
Европейский лидер поздравил с Новым годом на русском языке
Дочь звезды «Людей в черном» обнаружили мертвой
Определились победители «Новогоднего миллиарда»
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
20
Трампа разозлила атака Украины на резиденцию Путина
16
Что будет, если смешать шампанское с другим алкоголем
16
Трамп назвал Россию непобедимой
15
Лавров заявил об атаке резиденции Путина дронами
12
«Мисс Россия» заявила о попытке изнасилования