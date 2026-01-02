Власти Габона распустили сборную по футболу из-за «позорной» игры

Власти Габона распустили национальную футбольную команду после провала на Кубке африканских наций.

Команда под руководством Тьерри Муюма проиграла все три матча в группе F: Камеруну (0:1), Мозамбику (2:3) и Кот-д'Ивуару (2:3), хотя в последней игре вела 2:0.

«Учитывая позорное выступление команды на Кубке африканских наций, правительство решило распустить тренерский штаб, приостановить деятельность национальной сборной до дальнейшего уведомления и исключить из состава игроков Бруно Экуэле Манга и Пьера-Эмерика Обамеянга», — приводит The Athletic заявление правительства, зачитанное по национальному телевидению,

Манга — капитан команды, ветеран сборной по количеству проведенных матчей (114), Обамеянг — лучший бомбардир национальной команды (41 гол за 86 матчей). Их исключили пожизненно.

Решение габонского правительства напрямую нарушает устав Международной федерации футбола, который строго запрещает государственное вмешательство в дела национальных ассоциаций. За подобные действия ФИФА традиционно вводит жесткие санкции, включая отстранение сборной и клубов страны от всех международных соревнований.

Сборная Габона занимает 78-ю позицию в рейтинге ФИФА.