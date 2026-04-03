Смолов помирился с избитым и заплатил ему 4 млн рублей

Футболист Федор Смолов
Фото: © официальный канал Федора Смолова.

Футболист Федор Смолов примирился с побитым им мужчиной в кафе «Кофемания» и заплатил ему 4 миллиона рублей, суд закрыл дело в пятницу, 3 апреля.

«Уголовное дело Смолова по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) прекратить за примирением сторон», — цитирует ТАСС решение мирового судьи 418-го судебного участка.

Прокуратура выступала против прекращения дела так как своими действиями Смолов «дискредитировал образ спортсмена».

«Я искренне раскаиваюсь, точно не рекомендую никому этого делать. Это будет мне опытом, уроком. К сожалению, это произошло, этого не исправить. Ещё раз хочу принести извинения потерпевшему и его супруге», — говорил Смолов на первом заседании.

Конфликт между Смоловым и двумя мужчинами произошел 28 мая 2025 года, но информация об этом появилась только в начале июля, когда по соцстеям начало распространяться видео с камеры наблюдения.

По словам потерпевшего, конфликт начался, потому что они назвали Смолова «бро». Футболист возмутился и начал драку, в результате у одного из побитых был диагностирован перелом нижней челюсти.

