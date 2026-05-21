Полосы из травы разного цвета на футбольном стадионе нужны не только для красоты. Они помогают футболистам, судьям и даже болельщикам.
Долгое время футбольные поля были однотонными. Но в начале 2000-х появилась мода на рисунки. Поля стали украшать узорами, орнаментами, эмблемами клубов. Футбольным властям надоела эта вакханалия и они навели порядок.
Футбольные ассоциации (ФИФА, УЕФА и другие) установили стандарт — только полосы. Они должны располагаться параллельно линиям ворот. Разрешены также продольные полосы.
Полосы выполняют несколько функций:
- главному судье и боковым арбитрам они помогают фиксировать
положение «вне игры» (офсайды), пересек ли мяч боковую линию, где именно был
фол — внутри штрафной площади или до нее;
- игрокам помогают держать линию обороны, рассчитывать силу
паса, контролировать скорость бега;
- зрителям на трибунах и у экранов телевизоров оценивать расстояния до ворот, скорость движения мяча и динамику игры.
Для создания полос траву на поле подстригают в разных направлениях газонокосилками с катками. Они не только стригут травяной покров, но и приминают его. Если трава наклонена в сторону от зрителя, этот участок газона кажется светлее.