Полосы из травы разного цвета на футбольном стадионе нужны не только для красоты. Они помогают футболистам, судьям и даже болельщикам.

Долгое время футбольные поля были однотонными. Но в начале 2000-х появилась мода на рисунки. Поля стали украшать узорами, орнаментами, эмблемами клубов. Футбольным властям надоела эта вакханалия и они навели порядок.

Футбольные ассоциации (ФИФА, УЕФА и другие) установили стандарт — только полосы. Они должны располагаться параллельно линиям ворот. Разрешены также продольные полосы.

Полосы выполняют несколько функций:

они помогают фиксировать положение «вне игры» (офсайды), пересек ли мяч боковую линию, где именно был фол — внутри штрафной площади или до нее; игрокам помогают держать линию обороны, рассчитывать силу паса, контролировать скорость бега;





зрителям на трибунах и у экранов телевизоров оценивать расстояния до ворот, скорость движения мяча и динамику игры.



Для создания полос траву на поле подстригают в разных направлениях газонокосилками с катками. Они не только стригут травяной покров, но и приминают его. Если трава наклонена в сторону от зрителя, этот участок газона кажется светлее.