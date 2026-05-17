«Зенит» выиграл чемпионат России

Петербургский «Зенит» победил «Ростов» в заключительном туре РПЛ и завоевал титул чемпиона России.

Сине-белые в матче 30-го тура со счетом 1:0 переиграли «Ростов». Это позволило «Зениту» остаться на первой строчке турнирной таблицы с 68 очками. «Краснодар», обыгравший «Оренбург» в параллельном мачте, с 66 очками расположился на второй строчке.

Таким образом, «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, ранее команда добивалась этого в 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годах. «Зенит» также опередил по числу побед в чемпионате России «Спартак» — у москвичей десять титулов.

Семь побед в чемпионате России «Зенит» одержал под руководством Сергея Семака, который является самым титулованным тренером в истории российского футбола — у него семь побед в чемпионате, два Кубка и пять Суперкубков.