Определится чемпион России по футболу

Заключительный 30-й тур сезона-2025/26 в Российской премьер-лиге пройдет 17 мая. По его итогам определится чемпион, а также обладатели серебряных и бронзовых медалей.

Все восемь игр 30-го тура РПЛ начнутся в 18.00 по московскому времени и будут показаны в прямом эфире каналов семейства «Матч».

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

«Краснодар» (Краснодар) — «Оренбург» (Оренбург)

«Крылья Советов» (Самара) — «Акрон» (Тольятти)

«Динамо» (Махачкала) — «Спартак» (Москва)

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Москва)

«Рубин» (Казань) — «Нижний Новгород»

«Сочи» (Сочи) — «Ахмат» (Грозный)

«Балтика» (Калининград) — «Динамо» (Москва)

Борьба за чемпионство в РПЛ ведется между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром». Петербуржцы лидируют в таблице с 65 очками, краснодарцы отстают на два очка. В случае равенства очков выше будет петербургский клуб.