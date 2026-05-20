Определится победитель Лиги Европы

Финал Лиги Европы сезона-2025/2026 состоится 20 мая 2026 года в Турции. Решающий матч турнира пройдет на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле.

За второй по значимости кубок европейского футбола сразятся «Фрайбург» (Германия) и «Астон Вилла» (Англия), матч начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире игру российским болельщикам покажет Okko.

На стадии полуфинала соревнования «Фрайбург» по сумме двух встреч победил «Брагу» со счетом 4:3. «Астон Вилла» в полуфинале по сумме двух матчей обыграла «Ноттингем Форест» с общим счетом 4:1.

Для главного тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери финал турнира станет уже шестым в карьере. Он работал с четырьмя разными клубами и выиграл четыре из пяти предыдущих финалов европейских кубков.

