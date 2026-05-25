Игрок «Спартака» разбил Кубок России сразу после победы

Нападающий «Спартака» Пабло Солари разбил Кубок России во время празднования победы.

Футболист поднял трофей над головой, чтобы сфотографироваться на фоне трибуны с болельщиками. У кубка слетела крышка, а затем откололось основание.

Позже в телеграм-канале «Спартака» появилось сообщение, что футболисты добили кубок. Осколок трофея разыграют среди болельщиков.

В суперфинале «Спартак» обыграл «Краснодар» в серии пенальти (4:3). Основное время завершилось со счетом 1:1. В составе «Спартака» на 37-й минуте гол забил Пабло Солари. В составе «Краснодара» — на 57-й минуте Дуглас Аугусто.

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоевывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо». Российский футбольный союз выплатит победителю Кубка России более 113 миллионов рублей.