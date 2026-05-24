Определится обладатель Кубка России по футболу

Суперфинал Кубка России по футбол пройдет 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве. За трофей сразятся московский «Спартак» и «Краснодар».

Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени. Прямая трансляция заключительного матча футбольного сезона в России будет доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Ожидается, что воскресный матч побьет рекорд посещаемости финалов Кубка России, который был установлен четыре года назад (69 306 зрителей). На предстоящую игру реализовали более 90% билетов при коммерческой вместимости около 73 тысяч зрителей.

«Краснодар» вышел в Суперфинал Кубка России, обыграв в двухматчевом противостоянии финала Пути РПЛ столичное «Динамо». «Спартак» в финале Пути регионов был сильнее московского ЦСКА.

«Быки» сыграют в финальном матче Кубка страны третий раз в истории, при этом команда пока еще ни разу не владела трофеем. «Спартак» четыре раза становился обладателем Кубка России.

