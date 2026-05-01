«Спартак» стал обладателем Кубка России

Московский «Спартак» стал обладателем Кубка России
Московский «Спартак» стал обладателем Кубка России, в финальном матче красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти. Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве.

На матче был установлен новый рекорд посещаемости — «Лужники» собрали 72 978 зрителей. Предыдущий рекорд посещаемости финалов Кубка России был установлен в 2022 году — тогда решающий матч турнира посетили 69 306 болельщиков.

Счет открыл полузащитник «Спартака» Пабло Солари на 36-й минуте. На 57-й минуте полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто забил ответный мяч. В оставшееся основное время матча команды не отметились результативными действиями — 1:1.

Перед серией 11-метровых ударов красно-белые заменили основного вратаря Александра Максименко на Илью Помазуна. В итоге решение оказалось удачным — в серии послематчевых пенальти футболисты «Спартака» оказались точнее, серия завершилась со счетом 4:3.

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоевали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо».

