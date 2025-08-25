Российский пловец пропал при попытке переплыть Босфор

Российский пловец Николай Свечников пропал во время межконтинентального заплыва в Босфорском проливе в Стамбуле, сообщили близкие спортсмена.

«Двадцатидевятилетний кандидат в мастера спорта Николай Свечников, он прибыл в Стамбул для участия в заплыве. Супруга Николая написала мне в 17.00, что Николай до сих пор не приплыл», — сообщил близкий друг пловца Николай РИА Новости.

Заплыв стартовал в 10.00 местного времени (совпадает с мск) и завершился к 14.00. В соревновании участвовали 2,8 тысячи спортсменов . Свечников выступал под номером 2554.

По словам родственницы спортсмена Алены, организаторы заплыва узнали о произошедшем «в 22 часа». Ей рассказали, что пловцы видели Николая в последний раз посреди Босфора.

Заплыв через Босфор — соревнования на открытой воде, проводятся с 1989 года. В 2016 году Всемирная ассоциация плавания на открытой воде (WOWSA) признала этот заплыв лучшим в мире.