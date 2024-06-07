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Голкиперу сборной запретили выезд из России из-за долга по алиментам

Источник:
Sibnet.ru
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Вратарю сборной России по футболу Матвею Сафонову закрыли выезд из России из-за долгов по алиментам. При этом в настоящее время голкипер «Краснодара» близок к переходу в «ПСЖ» и должен в ближайшее время прибыть в Париж.

«Пристав-исполнитель УФССП Москвы вынес постановление об ограничении выезда Сафонову за пределы РФ. Причиной стал невыплаченный долг по алиментам, из-за которого пристав открыл исполнительное производство», — цитирует источник ТАСС.

Дело о бракоразводном процессе Матвея Сафонова и его бывшей супруги рассматривалось в Никулинском суде Москвы. Исполнительное производство было открыто 9 февраля 2024 года. Сумма долга составляет на данный момент 60 млн рублей, пишет телеграм-канал Baza.

Сейчас вратарь находится в Минске вместе со сборной России, которая сыграет товарищеский матч против команды Беларуси. После развода в 2023 года футболиста обязали выплачивать бывшей жене четверть доходов в качестве алиментов.

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