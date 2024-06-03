Черчесов возглавил сборную Казахстана

Казахстанская федерация футбола объявила о назначении Станислава Черчесов на пост главного тренера сборной, сообщается на официальном сайте федерации. Срок действия соглашения не уточняется.

Последним местом работы Черчесова был «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. С 2016 по 2021 год специалист тренировал сборную России, с которой дошел до 1/4 финала ЧМ-2018.

На Евро-2020 российская сборная заняла последнее место в группе с командами Бельгии, Дании и Финляндии, после чего Черчесов покинул пост.

Также Черчесов возглавлял московские «Спартак», «Динамо», сочинскую «Жемчужину», грозненский «Терек», пермский «Амкар», австрийские «Куфштайн», «Тироль» и польскую «Легию».