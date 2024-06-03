Представлены претенденты на звание лучшего бомбардира Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу стартует 14 июня. Аналитики уже вовсю составляют прогнозы, пытаясь определить, какая страна победит, какие игроки войдут в символическую сборную.

Прогнозы на каждый матч группового раунда и плей-офф представлены на сайте Legalbet. Его эксперты выделили фаворитов на звание лучшего бомбардира Евро-2024.

Харри Кейн — главный претендент

Форвард проводит отличный сезон в «Баварии» — он без раскачки начал колотить голы и стал лидером атаки немецкого гранда. 30-летний нападающий становился лучшим бомбардиром чемпионата мира 2018 года и трижды побеждал в бомбардирской гонке английской Премьер-лиги. В Германии он бьет рекорд за рекордом и не собирается сбавлять обороты.

Мощный состав сборной Англии еще больше повышает шансы Кейна на успех. Команда играет в атакующий футбол, главное для Харри — подойти к Евро в хорошей форме и избежать травм.

Джуд Беллингем — новая звезда сборной Англии

Переход в «Реал» помог молодому полузащитнику выйти на новый уровень. Он сходу стал одним из лидеров клуба — серьезное достижение для 20-летнего игрока. За первые 15 матчей он забил 14 голов — это рекорд за всю историю «Реала». Травма немного смазала сезон Джуда, но он набрал форму и подойдет к Евро на пике готовности.

Да, лидер атак англичан — это Кейн, но и у Беллингема будет немало шансов блеснуть. Показательно, что в одной сборной сразу два кандидата на звание лучшего бомбардира. Это лишний раз подтверждает силу нынешней Англии.

Киллиан Мбаппе — главный соперник англичан

Лидер атак мощной сборной Франции способен забивать в каждом матче. Но его часто отвлекают дела, далекие от футбола, от чего страдает результативность. Но, кажется, эпопея с переходом в «Реал» благополучно завершена, и к чемпионату Европы Мбаппе подойдет в хорошем настроении.

25-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2022 года. С опытом он стал лучше играть в решающих матчах, в которых раньше часто выпадал из игры и не показывал свой уровень. Это может стать определяющим фактором для победы в бомбардирской гонке.

Ромелу Лукаку — теневой фаворит

Многие считают Лукаку ветераном бельгийского футбола, между тем нападающему всего 30 лет. Он стал лучшим бомбардиром отборочного цикла, наколотив 14 голов, из которых только один забит с пенальти. Ромелу проводит неплохой сезон в «Роме», и на Евро точно будет сверхмотивирован.

Бельгийцев считают ветеранами, но далеко не все игроки «золотого поколения» на спаде, да и молодых талантов хватает. Моменты у Лукаку точно будут, главное, чтобы не подвела реализация.