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Apple объяснила восстановление удаленных фотографий на iPhone

Источник:
Sibnet.ru
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Apple ранее выпустила обновление для патча iOS 17.5, которое решило проблему восстановления на устройствах давно удаленных фотографий. Теперь компания объяснила причину возникновения бага.

Проблема была обусловлена повреждением записи базы данных файловой системы на пользовательских устройствах, пишет The Verge. Она затронула только устройства пользователей, а не файлы, хранящиеся в iCloud.

Разработчики отметили, что фотографии восстановились на небольшом количестве устройств, чьи владельцы неправильно выполнили процедуру очистки памяти. Из-за этого в базе файловой системы остались данные, из которых и были восстановлены снимки при синхронизации с iCloud.

Изначально в iOS 17.5 была добавлена процедура миграции, ответственная за сканирование и повторный импорт фотографий из файловой системы. Фотографии все еще хранились в файловых системах и были обнаружены с помощью процедуры миграции, добавленной в iOS 17.5.

Последний патч удалил данную процедуру, которая оказалась ответственной за повторную индексацию старых файлов в локальной файловой системе и восстановление уже удаленных фотографий.

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