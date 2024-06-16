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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США создадут танк на замену Abrams

Источник:
РИА Новости
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Последняя модификация танка Abrams — M1A2 SEP V3
Последняя модификация танка Abrams — M1A2 SEP V3
Фото: Kevin Brown

Пентагон заключил контракт с General Dynamics на производство следующего поколения танков на замену Abrams. От глубокой модернизации отказались — армия США получит полностью новую машину. 

«Это действительно основано на угрозах, которые мы наблюдаем прямо сейчас на Украине. Нужно создать защиту, уменьшить вес, повысить живучесть и, конечно, упростить обслуживание», — цитирует РИА Новости замминистра армии США Гейба Камарилло.

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Новый танк должен существенно «похудеть»: ожидаемый вес — не больше 60 тонн. Сейчас — 73. Машина получит новую пушку и автомат заряжания. Башня должна быть необитаемой — как у российского Т-14 «Армата».

Гибридные электро-дизельные двигатели сократят потребление топлива вдвое. Улучшится маскировка — тепловые и электромагнитные сигнатуры машины станут менее заметными.

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Топ комментариев

Asd10

Привыкший обманывать судит по себе.

pepelmetal

Хорошая новость, туда им и дорога

mosquito__2010

Ха ха ха ха ) Такое позорище, испанский матерьбожья стыд

mosquito__2010

Думаешь тцк спасут Украину с её текущим режимом ?