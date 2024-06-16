США создадут танк на замену Abrams

Пентагон заключил контракт с General Dynamics на производство следующего поколения танков на замену Abrams. От глубокой модернизации отказались — армия США получит полностью новую машину.

«Это действительно основано на угрозах, которые мы наблюдаем прямо сейчас на Украине. Нужно создать защиту, уменьшить вес, повысить живучесть и, конечно, упростить обслуживание», — цитирует РИА Новости замминистра армии США Гейба Камарилло.

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Новый танк должен существенно «похудеть»: ожидаемый вес — не больше 60 тонн. Сейчас — 73. Машина получит новую пушку и автомат заряжания. Башня должна быть необитаемой — как у российского Т-14 «Армата».

Гибридные электро-дизельные двигатели сократят потребление топлива вдвое. Улучшится маскировка — тепловые и электромагнитные сигнатуры машины станут менее заметными.