«Госуслуги» получат функции искусственного интеллекта

Минцифры приступило к тестированию генеративного искусственного интеллекта для портала «Госуслуг», сообщил замглавы ведомства Олег Качанов.

Поддержку нейросети получит цифровой помощник «Госуслуг» — робот Макс. «Это понятное для нас направление, мы уже идем по пути тестирования, отрабатываем разные варианты», — пояснил замминистра.

Качанов при этом не назвал нейросеть, которая служит базой для тестов. Он уточнил, что внедрение нейросетей требует значительных инвестиций, при этом не все они одинаково полезны.

Предполагается, что чат-бот с искусственным интеллектом сможет консультировать граждан и даже заполнять за них заявления. В тестовом режиме проект планируется запустить до конца текущего года.