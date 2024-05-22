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«Госуслуги» получат функции искусственного интеллекта

Источник:
ТАСС
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Минцифры приступило к тестированию генеративного искусственного интеллекта для портала «Госуслуг», сообщил замглавы ведомства Олег Качанов.

Поддержку нейросети получит цифровой помощник «Госуслуг» — робот Макс. «Это понятное для нас направление, мы уже идем по пути тестирования, отрабатываем разные варианты», — пояснил замминистра.

Качанов при этом не назвал нейросеть, которая служит базой для тестов. Он уточнил, что внедрение нейросетей требует значительных инвестиций, при этом не все они одинаково полезны.

Предполагается, что чат-бот с искусственным интеллектом сможет консультировать граждан и даже заполнять за них заявления. В тестовом режиме проект планируется запустить до конца текущего года.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Это как говориться сколько угодно, всё равно после катастрофических нарушений конституции Украины в 2014...

Asd10

Гитлер тоже на генералов кричал, что они украли у него победу. Видимо наследственное.

mosquito__2010

Истерика. Теперь уже и кокаин не помогает.

paramedic

Сбер принимает монеты с комиссией, якобы за пересчёт. Шах и мат! )))