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Боксер Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе

Источник:
Sibnet.ru
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Украинский боксер Александр Усик завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, одержав победу в 12-раундовом поединке над британцем Тайсоном Фьюри.

В поединке, прошедшем в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), поначалу доминировал Фьюри, но в 9-м раунде украинец отправил британца в нокдаун.

Бой, прошедший, завершился раздельным судейским решением. Двое судей отдали победу Усику (114:113, 115:112), один — Фьюри (114:113).

В итоге Усик добавил чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) к своим титулам по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF), и таким образом стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

Последним абсолютным чемпионом в этой весовой категории был британец Леннокс Льюис. Он объединил все пояса в 1999 году.

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pepelmetal

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paramedic

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scorpion2777

Он ими живёт, каждый день в уста берёт.