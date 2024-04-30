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Сервис Mail.ru бесплатно отреставрирует фото

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Mail.ru Group представила бесплатный сервис для реставрации старых фотографий с помощью искусственного интеллекта.

Сервис позволяет не только восстанавливать утерянные детали изображения, но и оживлять черно-белые снимки, добавляя им цвета, отмечается в сообщении пресс-службы компании.

Для использования сервиса достаточно перейти по ссылке, загрузить фотографию и сохранить ее обновленную версию. Количество обрабатываемых фотографий не ограничено, все пользователи получают доступ к полному функционалу.

Разработка использует технологию компьютерного зрения Cloud Vision. Обучение нейросети проходило на базе снимков и видео из открытых источников. Готовый результат можно отправить друзьям и близким, опубликовать в социальных сетях или добавить в архив.

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