Firefox начал собирать поисковые запросы пользователей

Браузер Firefox начал собирать поисковые запросы. Компания Mozilla, которая разрабатывает обозреватель, пояснила в своем блоге, что это поможет лучше понять поведение пользователей.

Разработчики будут анализировать запросы, связанные с животными, искусством, автомобилями, бизнесом и карьерой, образованием, модой, финансами, едой, правительством, здоровьем, хобби, домом, новостями, недвижимостью, обществом, спортом, технологиями и путешествиями.

Новый метод лишь классифицирует сайты, которые появляются в поиске пользователя, но не особенности его запросов. Отмечается, что поисковые действия обрабатываются с той же степенью конфиденциальности, что и все остальные данные.

При этом пользователи могут отказаться от отправки технических данных или информации об использовании Firefox. Для этого нужно зайти в настройки браузера и выбрать пункт «Приватность и защита».

После этого в разделе «Сбор и использование данных Firefox» необходимо убрать галочки у пунктов «Разрешить Firefox отправлять технические данные и данные взаимодействия в Mozilla» и «Разрешить Firefox устанавливать и проводить исследования».