Windows XP и Windows 2000 автоматически заражаются вирусами

Устаревшие операционные системы Windows при подключении к интернету практически сразу заражаются вирусами. Уязвимость ОС подтвердит эксперимент энтузиаста Эрика Паркера.

Он настроил виртуальные машины с Windows XP и Windows 2000 и подключил их к интернету без каких-либо сторонних средств защиты. Уже через несколько минут на обеих системах появилось множество вирусов, троянов и других вредоносных программ.

Некоторые вирусы автоматически создавали новые учетные записи и устанавливали вредоносные сервисы, полностью компрометируя безопасность систем. В частности, проверка бесплатным антивирусом Malwarebytes показала, что Windows XP поразили минимум восемь зловредов.

Система на базе Windows 2000 пострадала еще больше. Через несколько минут деятельность вирусов привела к полному сбою классической операционной системы и появлению синего экрана смерти.

Для обнаружения уязвимой системы в Сети хакеры используют сетевые инструменты типа сканера nmap. Они автоматически сканируют интернет и сразу же находят старые ОС, на которые можно загружать вредоносные программы.

Если пользователю необходимо по каким-то причинам использовать старые версии Windows, специалисты категорически рекомендуют запускать систему только в «связке» с современным антивирусом.