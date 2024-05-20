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Windows 11 получила функцию создания архивов

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft добавила в Windows 11 функцию создания архивов 7zip и tar, она уже доступна участникам программы предварительной оценки Windows Insider, сообщается в официальном блоге компании.

Поддержка форматов 7zip и tar появилась в операционной системе в прошлом году, благодаря чему пользователи Windows 11 теперь могут распаковывать такие архивы без необходимости использования для этого сторонних приложений.

Однако для создания архивов 7zip и tar до недавнего времени требовалось наличие стороннего архиватора. Теперь это ограничение снято — пользователи смогут сжимать данные и файлы через контекстное меню в проводнике.

При необходимости можно изменять уровень сжатия и типы данных, хранящихся в каждом архиве. Ожидается, что рядовые пользователи получат доступ к новой функцию после завершения тестирования.

Тема: Человек и компьютер
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nicollaich

Самая миролюбивая нация.Хотя...Какая там нация.Сброд со всего мира, уничтожвший коренных жителей америки.

paramedic

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pepelmetal

Не нужно тут свои содомистские желания озвучивать!

scorpion2777

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