Windows 11 получила функцию создания архивов

Microsoft добавила в Windows 11 функцию создания архивов 7zip и tar, она уже доступна участникам программы предварительной оценки Windows Insider, сообщается в официальном блоге компании.

Поддержка форматов 7zip и tar появилась в операционной системе в прошлом году, благодаря чему пользователи Windows 11 теперь могут распаковывать такие архивы без необходимости использования для этого сторонних приложений.

Однако для создания архивов 7zip и tar до недавнего времени требовалось наличие стороннего архиватора. Теперь это ограничение снято — пользователи смогут сжимать данные и файлы через контекстное меню в проводнике.

При необходимости можно изменять уровень сжатия и типы данных, хранящихся в каждом архиве. Ожидается, что рядовые пользователи получат доступ к новой функцию после завершения тестирования.