«Одноклассники» автоматически скроют нецензурные слова

Социальная сеть «Одноклассники» начала автоматически скрывать ненормативную лексику. Платформа сама обнаруживает нецензурные слова и заменяет их звездочками, сообщает пресс-служба соцсети.

Нововведение коснулось любых публичных текстов: постов, статусов, подписей под фотографиями и видео, названий и описаний групп. Разработчики отмечают, что такая мера призвана снизить уровень токсичного общения пользователей соцсети, особенно в комментариях.

При этом от новой технологии при желании можно отказаться — для этого нужно зайти в настройки профиля, в разделе «Публичность» выбрать «Дополнительно» и выключить опцию «Включить фильтрацию нецензурной лексики».

Согласно данным соцсети, за последние четыре года пользователи стали заметно меньше материться в текстах, которые размещают на площадке. Показатель нецензурной лексики в целом упал на 58%.