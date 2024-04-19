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«Одноклассники» автоматически скроют нецензурные слова

Источник:
Sibnet.ru
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Социальная сеть «Одноклассники» начала автоматически скрывать ненормативную лексику. Платформа сама обнаруживает нецензурные слова и заменяет их звездочками, сообщает пресс-служба соцсети.

Нововведение коснулось любых публичных текстов: постов, статусов, подписей под фотографиями и видео, названий и описаний групп. Разработчики отмечают, что такая мера призвана снизить уровень токсичного общения пользователей соцсети, особенно в комментариях.

При этом от новой технологии при желании можно отказаться — для этого нужно зайти в настройки профиля, в разделе «Публичность» выбрать «Дополнительно» и выключить опцию «Включить фильтрацию нецензурной лексики».

Согласно данным соцсети, за последние четыре года пользователи стали заметно меньше материться в текстах, которые размещают на площадке. Показатель нецензурной лексики в целом упал на 58%.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Там своя атмосфера, окутанная сказочным дымом украинских перемог. Полмиллиона закопали, вся Украина утыкана...

physx

Не было целью сровнять с землёй, не ври, Путин чётко сказал в начале СВО, демилитаризация + денацификация.

physx

Чем больше могил с красно-чёрным флагом, тем лучше нам. Как говорится, лежачие в могиле укронацики нашли...

mosquito__2010

В смысле чем забористее дичь тем смешнее ? Расшифруй, может я чего недопонимаю.