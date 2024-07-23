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Количество пользователей Telegram приблизилось к миллиарду

Источник:
Sibnet.ru
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Число активных пользователей Telegram по сравнению с весной увеличилось на 50 миллионов, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Telegram достиг 950 млн ежемесячных активных пользователей по сравнению с 900 млн весной. На пути к одному миллиарду!» — написал Дуров в своем телеграм-канале.  

Ранее он рассказал, что 900 миллионов человек ежемесячно пользуются Telegram, половина из них (450 миллионов), заходят в него ежедневно.

Mediascope сообщил, что 74% среднесуточных пользователей Telegram читают там каналы.

 

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pepelmetal

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Captain Nemo

Статья про Европу, а не про то кто и что и как кого в России.Туран Дуран ты

nicollaich

Мужик-голова!Всё чотко сказал.

mosquito__2010

Не возможно на фундаменте лжи и шулерских манипуляций построить какое либо крепкое и конструктивное строение....