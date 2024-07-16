Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве

Эмодзи могут стать помехой при знакомстве в соцсетях и дейтинг-приложениях. Эксперты сервиса Clover выяснили, какие смайлики в переписке раздражают мужчин и женщин больше всего.

Согласно исследованию, мужчины, использующие онлайн-приложения для знакомств, положительно относятся к эмодзи в диалоге. Так, 92% готовы общаться с тем, кто таким образом разбавляет переписку.

Однако женщины к этому относятся строже — 42% пользовательниц раздражают сообщения с эмодзи. Треть опрошенных также считают, что регулярное использование смайликов показывают низкую вовлеченность в разговор.

Эмодзи баклажана

Список самых ужасных эмодзи для женщин возглавляет изображение баклажана. Все дело в том, что невинный садовый овощ ассоциируется с мужским достоинством. Мужчины нередко используют его, чтобы продемонстрировать свое желание интима.

Такое эмодзи покажется девушке очень грубым Фото: © Sibnet.ru

Самый грубый вариант — использование сочетания баклажана и брызг, в нем содержится очень непристойный намек. Согласно опросам, 75% девушек прекращают общение после получения такого изображения.

Эмодзи кулака и бицепса

В число эмодзи, которые вызывают отторжение у женщин, входит картинка руки, демонстрирующей мускулы. Этот символ означает физическую силу или тренировку, однако зачастую он воспринимается в качестве скрытой угрозы.

Агрессивные эмодзи вызовут у женщины отторжение Фото: © Sibnet.ru

Еще одно неприятное для женщин эмодзи — сжатый кулак. Он ассоциируется с маскулинностью и грубостью. Также мужчинам не стоит использовать в переписке с девушкой изображение аплодисментов — многие собеседницы воспринимают его, как саркастичное.

Эмодзи обручального кольца и слез



В свою очередь, девушкам не стоит использовать в общении с мужчинами эмодзи обручального кольца. Такой намек вряд ли понравится малознакомому человеку, который только начал общение в Сети. Самый неприятный для мужчин вариант — сочетание кольца и ладони с растопыренными пальцами.



Больше всего мужчин раздражает сочетание подобных эмодзи Фото: © Sibnet.ru

Мужчин также раздражает в переписке эмодзи-какашка и эмодзи с плачущим лицом. Дело в том, что они могут выражать практически любой диапазон эмоций — от легкого недовольства до полного опустошения, затрудняя понимание собеседницы.