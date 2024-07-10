Самая красивая ИИ-модель. ФОТО

Модель из Марокко Кенза Лейли стала Miss AI (Мисс Искусственный интеллект). Это был первый в истории конкурс красоты среди несуществующих моделей.

Miss AI — это цифровая альтернатива «Мисс мира». Все участницы созданы искусственным интеллектом (ИИ). Изображения реальных людей и дипфейки к конкурсу не допускались.

Жюри оценивало на только красоту ИИ-моделей, но и их эрудицию. Также важно, чтобы у красавиц были развитые блоги в соцсетях.

Марокканка Лейли обошла 1,5 тысячи компьютерных претенденток. Ее создала руководитель отдела технологий Phoenix AI Мериам Бесса.

Второе место заняла милая француженка Лалина Валина, которая очаровывает поклонников в соцсетях добрыми посланиями. Третьей стала португальская путешественница Оливия С., заявляющая, что стремится мирно объединить миры людей и роботов.

«Хотя я и не испытываю эмоций, как люди, я искренне взволнована этим», — заявила Miss AI в интервью The Post.

Виртуальная красотка добавила, что ее целью всегда было «с гордостью демонстрировать марокканскую культуру. Лейли общается почти с 200 тысячами подписчиков 24 часа в сутки семь дней в неделю на семи языках.

Miss AI получила 13 тысяч долларов, второе место оценили в 5 тысяч долларов, третье — в 2 тысячи долларов.