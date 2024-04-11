Ежемесячная аудитория Telegram выросла до 900 млн человек

Количество ежемесячных активных пользователей Telegram
достигло 900 миллионов человек, сообщил основатель мессенджера Павел
Дуров.
«Половина из этих 900 миллионов
пользователей ежедневно открывают Telegram», — отметил Дуров в своем
блоге.
По
данным аналитической компании DataAI, приложение
является шестым по используемости и скачиваемости приложением в мире, добавил основатель
мессенджера.
Дуров сказал, что в первом квартале текущего
года мессенджер продемонстрировал положительный денежный поток. По его
словам, уже в 2024 году Telegram станет
прибыльным.