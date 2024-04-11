НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Ежемесячная аудитория Telegram выросла до 900 млн человек

Источник:
Sibnet.ru
174 0

Количество ежемесячных активных пользователей Telegram достигло 900 миллионов человек, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Половина из этих 900 миллионов пользователей ежедневно открывают Telegram», — отметил Дуров в своем блоге.  

По данным аналитической компании DataAI, приложение является шестым по используемости и скачиваемости приложением в мире, добавил основатель мессенджера.

Дуров сказал, что в первом квартале текущего года мессенджер продемонстрировал положительный денежный поток. По его словам, уже в 2024 году Telegram станет прибыльным.

 

Еще по теме
Новая функция появится в Telegram из‑за призывов к терактам
Песков заявил об отсутствии планов блокировать Telegram
Пользователи Telegram столкнулись с массовым угоном аккаунтов
Россия создаст черный список YouTube-блогеров
смотреть все
Хайтек #Соцсети
Как сделать
Как замести цифровые следы
26.11.23, 05:48
216517
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
20714
1
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
18945
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
21107
1
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
30787
3
Как выбрать
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
11.11.23, 16:41
202990
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
22448
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
22725
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
25356
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
40974
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Совершенно новый бензиновый двигатель разработали в России
Полная версия игры «Смута» появилась на торрентах
Украинские военные потребовали обычное оружие
Вероятный пособник террористов в «Крокусе» сбежал от ФСБ
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Топ комментариев

Asd10

Украине нужны кружевные трусики и ЕС. Или ты забыл?

Гаврило Принцип

Трусики кружевные у него наверняка уже есть.

Гаврило Принцип

На лопате? Чего это какой-то Гордон украинский комбикорм разбазаривает?Они сами его с лопаты хавают,...

Asd10

По сути это слив, дружище. А по теме я бы не удивился отморожености укров. Когда крысу зажимают в углу...