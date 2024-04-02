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Дебют Федотова в «Филадельфии» начался с курьеза

Источник:
Sibnet.ru
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Иван Федотов в
Фото: © nhl.com/flyers

Российский вратарь Иван Федотов дебютировал за «Филадельфию Флайерз», в начале был курьезный момент — он перепутал ворота.

Федотов вышел на лед перед стартом второго периода в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», а перед овертаймом перепутал ворота.

«Тут другая лига — я даже не думал, меняются тут воротами или нет. Не знал, какая концепция. Поэтому остался в рамке. Смотрю — Варли (российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов) подъезжает и говорит: "Эй, тебе туда!" И показывает на другую сторону площадки. Я так: "Ого, да? Ну ладно, окей". И спокойно поехал туда», — рассказал Федотов в интервью «Матч ТВ».

Федотов в игре отразил 19 бросков из 21, но «Филадельфия» уступила сопернику.

Вратарь подписал однолетний контракт с «Филадельфией» летом 2022 года. Однако перед отъездом в НХЛ он был задержан и позднее отправлен в армию. После прохождения службы хоккеист подписал двухлетнее соглашение с ЦСКА.

Федотов — обладатель Кубка Гагарина 2022 года в составе ЦСКА и вице-чемпион Олимпиады в Пекине в составе сборной России.

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