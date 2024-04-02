ChatGPT стала доступна для пользователей без регистрации

Компания Open AI сделала нейросеть ChatGPT доступной для пользователей без регистрации, следует из заявления на сайте разработчиков.

Open AI пояснили, что стремятся сделать подобные инструменты доступными для широкой аудитории, чтобы люди могли испытать преимущества искусственного интеллекта. Доступ без регистрации постепенно начал открываться для пользователей с 1 апреля.

Однако учетная запись дает дополнительные преимущества — например, возможность сохранять и просматривать историю чатов, делиться ими, общаться с чат-ботом голосовыми сообщениями, использовать специальные инструкции.

Одновременно OpenAI внедрит дополнительные меры защиты — в частности, расширит набор пользовательских запросов, попадающих под блокировку. Разработчики отметили, что на сегодня ChatGPT используют 100 миллионов человек из 185 стран. В России ChatGPT официально недоступен.