Приложение 2ГИС адаптировали для незрячих людей

Картографический сервис 2ГИС обновил мобильное приложение для iOS, теперь пользователи с нарушениями зрения могут пользоваться им при помощи голосового управления, сообщает пресс-служба компании 2ГИС.

2ГИС начал полноценно работать в режиме VoiceOver, который встроен в iOS. Эта функция считывает экран и озвучивает интерфейс приложения, а пользователь может взаимодействовать с ним с помощью жестов и голосовых команд.

В результате самые востребованные функции приложения 2ГИС на iOS стали доступными для незрячих: например, можно найти место, узнать актуальную информацию о нем, позвонить на контактный номер, построить маршрут, понять, какой транспорт ходит.

«Мы совершенствуем технологии для разных активных аудиторий – и существенно доработали приложение, чтобы людям с нарушениями зрения было проще и комфортнее находить нужные места и организации и добираться до них», — сказал руководитель направления развития продукта для пользователей 2ГИС Александр Сырков.

Включить функцию VoiceOver можно в настройках iPhone, в меню «Универсальный доступ». Дополнительно в настройках 2ГИС ничего включать не нужно – сервис готов к работе с голосовым интерфейсом по умолчанию.

Обновленная версия 2ГИС с поддержкой VoiceOver уже доступна в App Store. В будущем аналогичные возможности появятся у версии 2ГИС для Android.