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Половина российских процессоров «Байкал» оказались бракованными

Источник:
Sibnet.ru
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Российская компания «Байкал Электроникс» столкнулась с большим процентом брака при производстве отечественных процессоров. В настоящее время он составляет порядка 50%.

Ранее российский производитель заказывал производство и корпусирование чипов на тайваньской фабрике TSMC, но после санкций компания прекратила сотрудничество. Корпусирование — это одна из финальных и дорогостоящих стадий сборки чипов.

В ноябре 2021 года «Байкал Электроникс» тестировал этот процесс на мощностях отечественного холдинга GS Group в Калининградской области. Теперь в планах запустить его на базе фабрик «Миландра» и «Микрона» в Зеленограде, пишут «Ведомости».

Отмечается, что причиной высокого процесса брака является устаревшее оборудование предприятий и отсутствие необходимого опыта у сотрудников. Однако эксперимент по переносу сборки процессоров на отечественные мощности будет продолжен.

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