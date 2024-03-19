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Российские боксеры отказались участвовать в Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Российские боксеры не будут участвовать в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе, сообщила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

«Российские боксеры никогда не поедут на соревнования в нейтральном статусе. Мы не можем изменить своей Родине! Мы никого не осуждаем, но у нас четкая сформированная позиция. Это мнение всей боксерской семьи», — цитирует Кириенко ТАСС.

Международный олимпийский комитет 8 декабря допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом россияне не будут допущены до всех командных соревнований.

В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады и лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности.

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