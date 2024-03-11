Чемпионат мира по сексу продлится месяц

Чемпионат мира по сексу, организованный скандальной Шведской секс-федерацией (SSF), стартовал в Испании и продлится месяц. С первенства Европы в 2023 году участники сбежали.

Чемпионат начался 5 марта и продлится до 5 апреля, сообщается на его сайте. Участники из Германии, Италии, США, Норвегии, Швеции, Колумбии, Бразилии, Нигерии и Хорватии соревнуются в городе Малага.

Заявлено 16 дисциплин, среди них оральный секс, выносливость, количество оргазмов за определенное время, самая сложная поза. Каждый раунд соревнований продолжается от 45 минут до одного часа, при этом конкурсанты не знают заранее, с кем в паре будут выступать.

Чемпионом станет участник, набравший наибольшее количество голосов. Голосовать могут пользователи, заплатившие 28 долларов в месяц.

Участник Джакс Свеллер из США рассказал Daily Mail, что ему заплатили 3,5 тысячи евро (347 тысяч рублей) за участие в чемпионате и оплатили дорогу. По его словам, непростая задача — добиться эрекции на глазах большого количества людей.

Чемпионат Европы должен был пройти в Гетеборге в июне 2023 года. Но он завершился, не начавшись, «спортсмены» сбежали из-за ужасной организации. Также министерству спорта Швеции пришлось опровергать утверждение, что в стране секс признан видом спорта.