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Чемпионат мира по сексу продлится месяц

Источник:
Sibnet.ru
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Чемпионат мира по сексу, организованный скандальной Шведской секс-федерацией (SSF), стартовал в Испании и продлится месяц. С первенства Европы в 2023 году участники сбежали.

Чемпионат начался 5 марта и продлится до 5 апреля, сообщается на его сайте. Участники из Германии, Италии, США, Норвегии, Швеции, Колумбии, Бразилии, Нигерии и Хорватии соревнуются в городе Малага.

Заявлено 16 дисциплин, среди них оральный секс, выносливость, количество оргазмов за определенное время, самая сложная поза. Каждый раунд соревнований продолжается от 45 минут до одного часа, при этом конкурсанты не знают заранее, с кем в паре будут выступать.

Чемпионом станет участник, набравший наибольшее количество голосов. Голосовать могут пользователи, заплатившие 28 долларов в месяц.

Участник Джакс Свеллер из США рассказал Daily Mail, что ему заплатили 3,5 тысячи евро (347 тысяч рублей) за участие в чемпионате и оплатили дорогу. По его словам, непростая задача — добиться эрекции на глазах большого количества людей.

Чемпионат Европы должен был пройти в Гетеборге в июне 2023 года. Но он завершился, не начавшись, «спортсмены» сбежали из-за ужасной организации. Также министерству спорта Швеции пришлось опровергать утверждение, что в стране секс признан видом спорта. 

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GammiPluh

Да с вами все ясно кто вы и чьи трупы считаете

mosquito__2010

Ты и сейчас солгал, пробивать очередное дно для вас это уже обыденность. Слив засчитан.

mosquito__2010

Ты уже слился не предоставив доказательства своих слов, значит ты распространитель фейков. Слив засчитан.

PA3OPBY

Иран большая страна и это не жалко, чтобы еврогеев и пиндосию уничтожать вместе + вся азия их ненавидит