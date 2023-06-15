Участники сбежали с чемпионата по сексу

Первый в истории чемпионат Европы по сексу завершился, не начавшись, «спортсмены» сбежали из-за ужасной организации, сообщила одна из участниц испанская актриса и модель OnlyFans Сельва Лапьедра.

Чемпионат Европы по сексу должен был стартовать 8 июня. Было заявлено 16 дисциплин, среди них оральный секс, выносливость, количество оргазмов за определенное время, самая сложная поза.

На турнир прибыли участники из 20 стран. Но начало соревнований перенесли на сутки, они не стартовали и на следующий день. Более того, не приехали даже члены жюри.

«Каждый день происходила атака на веб-сайт, камеры оказались заблокированы. Сами мероприятия не были организованы должным образом... Не было вообще никакой организации», — рассказала участница Лапьедра Marca.

В итоге турнир не состоялся, потому что участники устали ждать и разъехались.