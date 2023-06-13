Чемпионат по сексу в Швеции начался со скандала

Чемпионат по сексу в Швеции оказался связан со скандалом, так как в новостях о нем говорилось, что в Швеции секс был признан официальным видом спорта, но это было неправдой.

Фейк первоначально опубликовало известное желтое издание Daily Mail. Информация вызвала массовый скандал и негодование. Организаторы чемпионата по сексу заявили, что Швеция приняла официальное решение признать секс спортивной дисциплиной.

Это вызвало возмущение в стране и Министерство спорта Швеции вынуждено было публично опровергнуть эти утверждения. Оказалось, что владелец сети стриптиз-клубов и создатель веб-сайта федерации секса Драган Братич подал заявку на регистрацию секса как спортивной дисциплины, но ее отклонили.

Несмотря на это, чемпионат по сексу стартовал 8 июня. В нем участвуют представители 19 стран. Все участники были обязаны предоставить результаты анализов на наличие венерических заболеваний до начала соревнований.

В программе чемпионата есть такие категории: «расслабляющий массаж», «эротический массаж противника», «прелюдия», «оральный секс», «выносливость», «мастерство сексуальных позиций», «мастерство импровизации в смене сексуальных позиций», «артистичность», «самая сложная и красивая поза».