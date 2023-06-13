Чемпионат по сексу в Швеции начался со скандала

Чемпионат по сексу в Швеции оказался связан со скандалом,
так как в новостях о нем говорилось, что в Швеции секс был признан официальным
видом спорта, но это было неправдой.
Фейк первоначально опубликовало известное желтое издание Daily
Mail. Информация вызвала массовый скандал и негодование. Организаторы
чемпионата по сексу заявили, что Швеция приняла официальное решение признать
секс спортивной дисциплиной.
Это вызвало возмущение в стране и Министерство спорта Швеции
вынуждено было публично опровергнуть эти утверждения. Оказалось, что владелец
сети стриптиз-клубов и создатель веб-сайта федерации секса Драган Братич подал
заявку на регистрацию секса как спортивной дисциплины, но ее отклонили.
Несмотря на это, чемпионат по сексу стартовал 8 июня. В нем
участвуют представители 19 стран. Все участники были обязаны предоставить
результаты анализов на наличие венерических заболеваний до начала соревнований.
В программе чемпионата есть такие категории: «расслабляющий
массаж», «эротический массаж противника», «прелюдия», «оральный секс», «выносливость»,
«мастерство сексуальных позиций», «мастерство импровизации в смене сексуальных
позиций», «артистичность», «самая сложная и красивая поза».