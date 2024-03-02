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«Яндекс» предложил пользователям функцию отложенной оплаты

Источник:
RB
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«Яндекс» запустил функцию отложенной оплаты, пока она доступна в тестовом режиме для части пользователей «Деливери» и «Яндекс Еды».

Благодаря отложенной оплате клиенты смогут совершать покупки без первого платежа и переплаты, уточнил представитель компании. В будущем «Яндекс» рассматривает возможность интегрировать функционал в другие свои продукты.

Отложенная оплата — новая функция «Сплита», сервиса «Яндекса» для оплаты покупок в рассрочку. Сумма заказа записывается на счет пользователя, оплатить заказ нужно в течение двух недель одним платежом любой картой.

Сумма заказа в «Яндекс Еде» и «Яндекс Деливери» записывается на счет клиента. Внести ее нужно в течение двух недель с карты любого банка. При этом ни комиссия, ни проценты не взимаются.

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