Xiaomi удалила «убивающее» смартфоны обновление

Xiaomi удалила системное обновление, которое приводило к полной неработоспособности смартфонов Poco, Redmi и Xiaomi, сообщает пресс-служба китайской компании.

«Это обновление было удалено из онлайн-источников», — говорится в сообщении, появившемся в официальном телеграм-канале российского подразделения Xiaomi Community.

Согласно предварительной информации, сбой вызывает обновление плагина HyperOS, отвечающего за Центр управления. Обновление было встроено в последнюю прошивку фирменных оболочек MIUI и HyperOS.

«Пожалуйста, не пытайтесь восстанавливать устройство сами без консультации с авторизованными сервисными центрами или поддержкой, так как это может привести к потере данных, которые не сохранены в резервной копии», — предупредила компания.