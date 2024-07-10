Xiaomi запустит «темную фабрику» смартфонов

Компани Xiaomi запустит в пригороде Пекина «темную фабрику» по выпуску смартфонов. Предприятие сможет круглосуточно обходиться без человека и не нуждается в освещении.

Производственный процесс на предприятии предусматривает выпуск одного смартфона в секунду. Качество продукции на заводе будет контролироваться самостоятельно разработанными Xiaomi интеллектуальными машинами.

В разработку нового производственного процесса Xiaomi вложила порядка 330 миллионов долларов. Площадь завода составляет 81 тысячу квадратных метров, его годовая мощность — 10 миллионов смартфонов.

В частности, на «темной фабрике» будут выпускать новейшие складные телефоны Xiaomi MIX Fold 4 и Xiaomi MIX Filp. Завод сертифицирован как «национальное образцово-показательное предприятие интеллектуального производства».