Xiaomi показала «экстремальный» смартфон Redmi

Xiaomi представила в соцсетях будущий флагманский смартфон Redmi K70 Extreme Edition. Информация о смартфоне была опубликована на странице Redmi в китайской соцсети Weibo.

Redmi K70 Extreme Edition получит прочную металлическую рамку, стеклянную заднюю крышку, блок из трех камер и защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Он также будет выделяться высокой производительностью.

Предположительно, Redmi K70 Extreme Edition оснастят флагманским чипом MediaTek Dimensity 9300+, дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. В максимальной конфигурации аппарат будет иметь 24 ГБ оперативной памяти и накопитель на 1 ТБ.

Аккумулятор новинки емкостью 5500 мАч получит поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Известно, что смартфон поступит в продажу в июле, однако точные сроки и дата презентации пока не раскрываются.