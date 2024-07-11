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Xiaomi показала «экстремальный» смартфон Redmi

Источник:
Sibnet.ru
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Xiaomi представила в соцсетях будущий флагманский смартфон Redmi K70 Extreme Edition. Информация о смартфоне была опубликована на странице Redmi в китайской соцсети Weibo.

Redmi K70 Extreme Edition получит прочную металлическую рамку, стеклянную заднюю крышку, блок из трех камер и защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Он также будет выделяться высокой производительностью.

Предположительно, Redmi K70 Extreme Edition оснастят флагманским чипом MediaTek Dimensity 9300+, дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. В максимальной конфигурации аппарат будет иметь 24 ГБ оперативной памяти и накопитель на 1 ТБ.

Аккумулятор новинки емкостью 5500 мАч получит поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Известно, что смартфон поступит в продажу в июле, однако точные сроки и дата презентации пока не раскрываются.

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ld_andrey

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pepelmetal

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