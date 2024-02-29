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Twitch вернул возможность покупки подписок в России

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователи стриминговой платформы Twitch из России снова могут покупать подписки на создателей контента и виртуальную валюту Bits.

На площадке появился новый способ оплаты — через российскую Систему быстрых платежей, работа которой обеспечивается Банком России. Для платежа достаточно ввести номер мобильного телефона.

Стоимость базовой подписки Twitch составляет 130 рублей в месяц. Второй и третий уровень обойдутся в 260 и 650 рублей соответственно.

При этом Twitch все еще не выплачивает деньги российским стримерам с партнерской программы из-за санкций. Официально платформа пока никак не прокомментировала возвращение платежей для российских пользователей.

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