YouTube Music обрел функцию скачивания музыки

Музыкальный стриминговый сервис YouTube Music добавил новую возможность загрузки песен для прослушивания без интернета на компьютерах.

При просмотре альбома или отдельной страницы в веб-версии YouTube Music теперь появляется кнопка «Сохранить в библиотеку». После выбора этой опции начинается загрузка файлов, которые затем можно найти на вкладке «Загрузки» на странице «Библиотека» YouTube Music.

Скачанные треки будут доступны при условии регулярного использования — пользователь должен будет заходить в YouTube Music хотя бы раз в 30 дней. В случае отсутствия активности загрузки «обнуляются».

Пока функция работает в тестовом режиме, при этом неясно, будет она доступна только подписчикам платной версии YouTube Music Premium или же всем пользователям. Сейчас опробовать ее могут только подписчики Premium.