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YouTube Music обрел функцию скачивания музыки

Источник:
The Verge
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Музыкальный стриминговый сервис YouTube Music добавил новую возможность загрузки песен для прослушивания без интернета на компьютерах.

При просмотре альбома или отдельной страницы в веб-версии YouTube Music теперь появляется кнопка «Сохранить в библиотеку». После выбора этой опции начинается загрузка файлов, которые затем можно найти на вкладке «Загрузки» на странице «Библиотека» YouTube Music.

Скачанные треки будут доступны при условии регулярного использования — пользователь должен будет заходить в YouTube Music хотя бы раз в 30 дней. В случае отсутствия активности загрузки «обнуляются».

Пока функция работает в тестовом режиме, при этом неясно, будет она доступна только подписчикам платной версии YouTube Music Premium или же всем пользователям. Сейчас опробовать ее могут только подписчики Premium.

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Топ комментариев

GammiPluh

Им сразу говорили что изоленты не хватит

GammiPluh

Через некоторое время все за Днепром станет для Украины стратегически незначимым

ld_andrey

Трубопроводный упал, а СПГ вырос, вот такая арифметика.

Killer X

Не думаю что Карлсон платил Путину за интервью, как этого потребовал Борис Джонсон например.