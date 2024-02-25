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Овечкин стал первым россиянином, сыгравшим в 1400 матчах в НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первым российским хоккеистом, сыгравшим 1400 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Веховой для спортсмена стала игра против «Флорида Пантерз», где клуб Овечкина потерпел поражение со счетом 3:2.

Из действующих хоккеистов более 1400 матчей в лиге провел только защитник «Далласа» Райан Сутер на счету спортсмена 1421 встреча, подсчитал «Спорт-Экспресс».

При этом из российских игроков второе место по количество матчей в НХЛ занимает Алексей Ковалев, у которого 1316 игр в лиге. На третьей строчке — Сергей Гончар (1301).

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