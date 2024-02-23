НАВЕРХ

Украинские футбольные клубы провалились в еврокубках

Источник:
Sibnet.ru
236 0

Все украинские футбольные клубы покинули еврокубки. 23 февраля завершился ответный матч в рамках 1/16 Лиги Европы между «Марселем» и украинским «Шахтером». Французский клуб одержал победу со счетом 3:1.

Сначала Судаков открыл счет на 12-й минуте с пенальти, а затем Пьер-Эмерик Обамеянг, Исмаила Сарр и Жоффрей Кондогбиа принесли победу «Марселю». По сумме двух встреч французский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

После вылета «Шахтера» в еврокубках не осталось ни одной украинской команды. За весь сезон украинские клубы набрали 20,5 очка в таблицу коэффициентов УЕФА. Это худший результат для Украины с сезона-2007/2008.

Ранее в Лиге конференций «Заря» не смогла выйти из группы, а «Шахтер» занял третье место на групповом этапе Лиги чемпионов и спустился в турнир рангом ниже.

Еще по теме
Сборной России по футболу сменят форму
Футболист «Спартака» Промес получил шесть лет за контрабанду кокаина
Молния убила футболиста во время матча. ВИДЕО 18+
Футбольные арбитры начнут показывать игрокам синие карточки
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
Вокруг спорта
Южноафриканский бегун-ампутант, шестикратный паралимпийский чемпион Оскар Писториус
Осужденный за убийство девушки паралимпиец Писториус вышел по УДО
05.01.2024 17:06
Октябрьский мост в Красноярске
Разыскиваемый баскетболист «Барнаула» упал с моста в Красноярске
05.01.2024 13:33
Беговая поддержка
Врач рассказал об опасных ошибках на беговой дорожке
24.12.2023 15:23
Самый длинный российский триколор в «Шерегеше»
Самый длинный российский триколор развернули в «Шерегеше»
17.12.2023 12:41
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

GammiPluh

Хочешь знать почему мы победим? да все просто ни кто не будет строить заводы которые после войны будут...

Captain Nemo

А что нужно тебе,"один из некоторых".

number10

Что то мало просит. Пускай все отдают, свои дома, машины, все что украинцы сами сделать не могут.

nicollaich

А мальчик джо точно понял, кто перед ним?Вдруг он решил, что это зубные феи.