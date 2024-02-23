Украинские футбольные клубы провалились в еврокубках

Все украинские футбольные клубы покинули еврокубки. 23 февраля завершился ответный матч в рамках 1/16 Лиги Европы между «Марселем» и украинским «Шахтером». Французский клуб одержал победу со счетом 3:1.

Сначала Судаков открыл счет на 12-й минуте с пенальти, а затем Пьер-Эмерик Обамеянг, Исмаила Сарр и Жоффрей Кондогбиа принесли победу «Марселю». По сумме двух встреч французский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

После вылета «Шахтера» в еврокубках не осталось ни одной украинской команды. За весь сезон украинские клубы набрали 20,5 очка в таблицу коэффициентов УЕФА. Это худший результат для Украины с сезона-2007/2008.

Ранее в Лиге конференций «Заря» не смогла выйти из группы, а «Шахтер» занял третье место на групповом этапе Лиги чемпионов и спустился в турнир рангом ниже.