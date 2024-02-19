Сборной России по футболу сменят форму

Сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи с командами Сербии и Парагвая в новой форме, сообщил PRменеджер Российского футбольного союза (РФС) Дмитрий Коновалов.

«Сборная сыграет в принципиально новой форме, что уже само по себе событие. Важно красиво донести людям смыслы и ценности, заложенные в визуал! Ближе к мартовским праздникам ждите бомбезный дроп как в диджитал, так и физическом воплощении!» — написал Коновалов в телеграм-канале.

По информации телеграм-канала Mash, главная концепция новой экипировки — образ Жар-птицы, перья которой приносят успех, удачу и счастье. Узор на футболках будет напоминать свечение от пера мифической птицы. Новую форму разработала отечественная компания Jgel.

Ранее национальная сборная выступала в экипировке от Adidas. Немецкая компания сотрудничала с российской командой с 2008 года.

Команда Валерия Карпина сыграет с сербами 21 марта, с командой Парагвая — 25 марта.