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Сборной России по футболу сменят форму

Источник:
Sibnet.ru
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Сборная России по футболу в раздевалке
Фото: © Михаил Шапаев, Российский футбольный союз

Сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи с командами Сербии и Парагвая в новой форме, сообщил PRменеджер Российского футбольного союза (РФС) Дмитрий Коновалов.

«Сборная сыграет в принципиально новой форме, что уже само по себе событие. Важно красиво донести людям смыслы и ценности, заложенные в визуал! Ближе к мартовским праздникам ждите бомбезный дроп как в диджитал, так и физическом воплощении!» — написал Коновалов в телеграм-канале.

По информации телеграм-канала Mash, главная концепция новой экипировки — образ Жар-птицы, перья которой приносят успех, удачу и счастье. Узор на футболках будет напоминать свечение от пера мифической птицы. Новую форму разработала отечественная компания Jgel.

Ранее национальная сборная выступала в экипировке от Adidas. Немецкая компания сотрудничала с российской командой с 2008 года.

Команда Валерия Карпина сыграет с сербами 21 марта, с командой Парагвая — 25 марта.

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Спорт #Футбол
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-2rist-

в каком учебном заведении громче и чаще поют - "Боже царя храни" то и будет качественнее.

PavlikMorozov

И Украина реально может его получить, но есть нюанс...

nicollaich

И гвоздей не делают. И трусов не шьют. И яйца вздорожали.

MuCbE

Потому что Иран начнет их мочить. И никакое ядерное оружие против Ирана им не поможет, они конечно навредят...