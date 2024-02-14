Футболист «Спартака» Промес получил шесть лет за контрабанду кокаина

Суд Амстердама приговорил нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде кокаина.

Промес обвинялся в контрабанде через порт Антверпена двух партий кокаина, спрятанных в мешках с морской солью, общим весом более 1,3 тонны в 2020 году. Прокурор просил о девяти годах лишения свободы, так как футболист играл в деле «руководящую роль». Суд назначил шесть, сообщил Ad.nl.

Футболист отрицал все обвинения, на суд он не приехал из-за «обязательств» перед «Спартаком», который сейчас проводит сбор в ОАЭ.

В июне Промеса приговорили к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Промес вернулся в «Спартак» в 2021 году (до этого играл за клуб в 2014-2018 годах). Форвард — лучший бомбардир чемпионата России среди легионеров.

В этом сезоне 32-летний футболист сыграл за «красно-белых» 21 матч, забил восемь голов и сделал восемь результативных передач.