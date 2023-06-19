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Футболиста «Спартака» Промеса приговорили к 1,5 годам тюрьмы

Источник:
Sibnet.ru
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес
Фото: Дмитрий Голубович / CC BY-SA 3.0

Суд Амстердама приговорил нападающего «Спартака» Квинси Промеса к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Промес ударил ножом кузена в ногу летом 2020 года на семейной вечеринке. Причиной стал давний конфликт из-за украденного ожерелья.

Прокурор требовал два года тюрьмы, а потерпевший — компенсацию в 1 миллион евро. Суд принял решение на основе телефонных разговоров Промеса, в которых футболист утверждал, что брату повезло, а он был готов его зарезать, сообщило нидерландское издание De Telegraaf.

Сам Промес на оглашении приговора не присутствовал, сейчас он проводит отпуск в Колумбии. Нападающий обжалует решение суда, заявил ТАСС его адвокат Роберт Малевич.

Промес был лучшим футболистом «Спартака» в сезоне-2022/2023. Он отметился 20 забитыми мячами и стал вторым в списке лучших бомбардиров РПЛ.

Футболиста также подозревают в причастности к импорту более 1,3 тонны кокаина, которые были перехвачены в порту бельгийского Антверпена в 2020 году. Заседание по этому делу пройдет 11 августа.

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